Будет тепло? Стало известно, какая погода ждет белорусов на последней неделе мая

О том, какая погода будет в Беларуси с 26 мая по 1 июня, рассказал синоптик Дмитрий Рябов в программе «Метеогид» на ОНТ.
В начале недели на погоду в Беларуси будут влиять атмосферные фронты с юго-востока Европы. Так, в большинстве районов страны ожидаются дожди. Днем в понедельник, 26 мая, температура составит от плюс 10 градусов по западу и до плюс 19 градусов по северо-востоку, 27 мая — от плюс 14 до плюс 19 градусов.
В середине недели дожди в большинстве районов не прогнозируются, лишь на западе страны могут пройти локальные дожди. В ночные часы в среду синоптики прогнозируют от плюс 10 до плюс 15 градусов, в дневные часы — от плюс 17 до плюс 21 градуса.
В начале второй половины недели в большинстве районов также ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром местами будет туман. Днем в четверг, 29 мая, температура составит от плюс 17 до плюс 20 градусов, в пятницу — от плюс 10 градусов в Гродно до плюс 18 градусов в Гомеле.
В выходные дни белорусов ждет переменная облачность, в большинстве районов вновь прогнозируются небольшие дожди. Ночью и утром ожидается туман. Влажность составит до 70%. В середине дня в субботу синоптики обещают до плюс 18 градусов, в воскресенье — до плюс 20 градусов. -0-
Прогноз погоды на неделю в разных городах Беларуси смотрите здесь.