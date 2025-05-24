Будет тепло? Стало известно, какая погода ждет белорусов на последней неделе мая

В начале недели на погоду в Беларуси будут влиять атмосферные фронты с юго-востока Европы. Так, в большинстве районов страны ожидаются дожди. Днем в понедельник, 26 мая, температура составит от плюс 10 градусов по западу и до плюс 19 градусов по северо-востоку, 27 мая — от плюс 14 до плюс 19 градусов.