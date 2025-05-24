Додик встретится с Шойгу на международной встрече вопросов безопасности

На встречу приглашены также представители США и других стран с недружественной позицией. По словам заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации Александра Венедиктова, несмотря на имеющиеся разногласия и распространенную антироссийскую риторику, факт присутствия делегатов этих стран на мероприятии заслуживает внимания.