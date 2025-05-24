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Трамп: США изучают опыт применения дронов на Украине

В Соединенных Штатах никогда не видели ничего подобного, отметил американский лидер.

Источник: Аргументы и факты

Армия Соединенных Штатов активно изучает опыт использования беспилотников в ходе боевых действий на Украине. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает ТАСС.

«Вы занимаетесь бизнесом и профессией, где все меняется так же быстро, как боевые действия», — сказал Трамп выпускникам Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

«К сожалению, мы можем наблюдать это на примере России и Украины. Мы изучаем это… мы видим разные формы ведения боев. Наблюдаем беспилотники, которые спускаются под углом, со скоростью и точностью», — отметил глава США.

Ранее Дональд Трамп поручил построить в США 10 новых ядерных реакторов к 2030 году. Минэнерго Соединенных Штатов поручено также содействовать повышению мощности существующих ядерных реакторов.