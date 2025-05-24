«Венгрия платить не будет»: Новый план Запада по Украине привёл Орбана в бешенство

«Нам нужно инвестировать в собственные армии, но они [лидеры ЕС] ожидают, что мы будем финансировать украинскую [армию] — миллиардами, на протяжении многих лет. Мы ясно дали понять: Венгрия не будет платить. Наш долг — защищать собственный народ», — заявил премьер Венгрии.