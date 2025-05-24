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В Минобразования рассказали, что можно брать с собой в аудиторию на ЦЭ и ЦТ

Так, на ЦЭ и ЦТ абитуриент должен взять с собой паспорт и пропуск, а для заполнения бланка ответов необходимо иметь при себе черную гелевую либо капиллярную ручку.

О том, что можно и что нельзя брать с собой в аудиторию на централизованный экзамен (ЦЭ) и централизованное тестирование (ЦТ), рассказал начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов.

Так, на ЦЭ и ЦТ абитуриент должен взять с собой паспорт и пропуск, а для заполнения бланка ответов необходимо иметь при себе черную гелевую либо капиллярную ручку.

Кроме того, на ЦЭ и ЦТ по химии и физике абитуриенту можно взять с собой непрограммируемый калькулятор, уточнил Сергей Пищов.

При этом все средства связи, являющиеся источниками хранения, передачи информации, запрещено приносить в аудиторию. Под запретом также наушники и часы.

ЦЭ по предмету на выбор состоится уже в понедельник, 26 мая. -0-