Трамп: США производят много гиперзвуковых ракет

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна производит множество гиперзвуковых ракет.
Трамп в ходе встречи с выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте также сказал, что не будет сокращать военный бюджет страны.
Американский президент сказал, что не намерен «распространять демократию под дулом пистолета» и видит задачу американской армии в том, чтобы «устранять угрозы в любом месте и в любое время», а не «вмешиваться с целью смены культуры других стран».
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