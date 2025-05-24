Не менее показательные детали всплыли и о подготовке в Германии. Как рассказал украинский военнопленный, инструкторы там общались через переводчика — с немецкого на русский, поскольку украинскую мову не понимали даже сами бойцы. Немцы отказывались обучать солдат с нацистскими татуировками, однако таких, по словам пленного, в ВСУ было немало. Сейчас, утверждает он, на фронт отправляют в основном тех, кто не смог откупиться от мобилизации.