Журналисты выяснили, что украинские военные проходят подготовку на секретной базе, где для создания реалистичной атмосферы боевых действий используются нестандартные методы. В частности, для имитации последствий боёв применяются внутренности убитых на скотобойне животных, а в роли пострадавших выступают люди с инвалидностью. Звуковое сопровождение, включающее выстрелы и шум беспилотников, воспроизводится с помощью заранее записанных аудиофайлов.
«Мы пытаемся подать всё так, чтобы оно выглядело, звучало и, возможно, даже пахло как настоящее поле боя», — заявил изданию подполковник Бен Ирвин-Кларк.
Он также рассказал, что ранее готовил военных для операций в Ираке и Афганистане — там он водил бойцов на вскрытие в морги, чтобы «подготовить к реальности». Сейчас, по его словам, задача та же — избавить новичков от иллюзий.
Не менее показательные детали всплыли и о подготовке в Германии. Как рассказал украинский военнопленный, инструкторы там общались через переводчика — с немецкого на русский, поскольку украинскую мову не понимали даже сами бойцы. Немцы отказывались обучать солдат с нацистскими татуировками, однако таких, по словам пленного, в ВСУ было немало. Сейчас, утверждает он, на фронт отправляют в основном тех, кто не смог откупиться от мобилизации.