Bloomberg узнал, как Европа планирует снабжать Украину оружием

В Европе рассматривают возможность покупки американского оружия для обеспечения им Украины, так как своих запасов в ЕС нет, рассказали источники Bloomberg.
Такой вариант рассматривается на фоне опасения, что американский президент Дональд Трамп откажется от предоставления Украине помощи. Оборонные пакеты, выделенные его предшественником Джо Байденом, могут иссякнуть летом, отмечает агентство. Также Bloomberg подчеркивает, что вопрос о покупке Европой оружия для Украины поставит республиканца перед выбором: получение США больших доходов от оборонных контрактов или отказ от «провоцирования» России.
Источники сказали, что ожидают продолжения передачи Вашингтоном Киеву разведданных. В таком случае и с поставками оружия Украина «сможет продержаться», пишет Bloomberg.
Россия осуждает поставки западной помощи Украине. В Кремле не раз заявляли, что это затянет конфликт и не изменит его исхода.
При Трампе США резко сократили помощь Украине. Кроме того, он приостанавливал поставки уже согласованного оружия. Это произошло после того, как 28 февраля у него возник спор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. На этом же фоне Вашингтон перестал направлять Киеву разведданные. Потом оба процесса возобновились.
В то же время в ЕС был озвучен план о выделении Украине €40 млрд на военную помощь. Но он даже в сильно урезанном варианте — €5 млрд — не нашел поддержки в союзе.
Весной отдельные страны Европы анонсировали направление Киеву новой поддержки. Так, Германия пообещала выделить более €11 млрд до 2029 года включительно, из них €3 млрд Украина получит в этом году.
В начале мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Один из его пунктов — у Вашингтона будет возможность засчитывать как взнос в созданный по договору фонд новую военную помощь Киеву. Ранее предоставленная поддержка не будет учитываться как вклад в него, хотя Трамп неоднократно требовал компенсации затраченных США на помощь Украине средств.
Почти сразу после заключения сделки Госдеп одобрил возможную продажу Киеву пакета оборудования и услуг для технического обеспечения истребителей F-16 и обучения украинских.