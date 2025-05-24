Bloomberg узнал, как Европа планирует снабжать Украину оружием

При Трампе США резко сократили помощь Украине. Кроме того, он приостанавливал поставки уже согласованного оружия. Это произошло после того, как 28 февраля у него возник спор с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. На этом же фоне Вашингтон перестал направлять Киеву разведданные. Потом оба процесса возобновились.