Кандидат в президенты Польши сдаст тест на наркотики после скандала

Политик, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов пройти тест на наркотики после скандального видео с дебатов. Его слова передает RMF FM.
Напомним, ранее в Сети появилось видео с дебатов, на котором Навроцкий что-то положил себе в рот, прикрывшись ладонью, а затем запил водой.
Политик позже признался, что на кадрах запечатлен момент, как он положил себе в рот «никотиновый пакетик».
«Завтра мы будет в Варшаве. В связи с этим я приглашаю Рафала Тшасковского на тесты, есть ли в наших организмах наркотики», — добавил он.
Тшасковский и Навроцкий поборются за пост президента Польши во втором туре выборов 1 июня.
Ранее журналисты предположили, что Навроцкий употребил снюс. Тогда же политик сообщил, что сунул в рот жевательную резинку.