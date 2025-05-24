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Кандидат в президенты Польши сдаст тест на наркотики после скандала

В Сеть ранее попало видео, на котором Навроцкий что-то положил себе в рот, прикрывшись ладонью.

Источник: Аргументы и факты

Политик, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что готов пройти тест на наркотики после скандального видео с дебатов. Его слова передает RMF FM.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с дебатов, на котором Навроцкий что-то положил себе в рот, прикрывшись ладонью, а затем запил водой.

Политик позже признался, что на кадрах запечатлен момент, как он положил себе в рот «никотиновый пакетик».

«Завтра мы будет в Варшаве. В связи с этим я приглашаю Рафала Тшасковского на тесты, есть ли в наших организмах наркотики», — добавил он.

Тшасковский и Навроцкий поборются за пост президента Польши во втором туре выборов 1 июня.

Ранее журналисты предположили, что Навроцкий употребил снюс. Тогда же политик сообщил, что сунул в рот жевательную резинку.