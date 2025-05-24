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Военно-морским силам Германии грозит новая катастрофа, пишут СМИ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Окончание строительства шести фрегатов класса F126 для военно-морских сил (ВМС) Германии откладывается как минимум до 2030 года, сообщает немецкая газета Kieler Nachrichten (KN) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

ВМС Германии заказали первые четыре фрегата в 2020 году и еще два в июне 2024 года у голландской судостроительной компании Damen Naval на общую сумму около 9 миллиардов евро. Первый из кораблей должен был быть спущен на воду в 2028 году.

«Военно-морским силам грозит новая катастрофа: строительство шести новых фрегатов класса 126, которые должны усилить флот в качестве боевых кораблей… будет отложено… На данный момент инсайдеры исходят из срока выполнения, (начиная — ред.) с 2030 года», — говорится в статье.

По сведениям издания, голландский подрядчик недоволен условиями договора, согласно которому не менее 70% заказа должно быть выполнено на немецких верфях. Однако ни представители немецких ВМС, ни судостроительная компания не готовы открыто комментировать возникшие трудности и называть новые точные даты окончания строительства, пишет KN.

«Damen сообщила о задержке сдачи первого корабля. Подрядчик в настоящее время работает над пересмотренным и надежным общим планом проекта со своими субподрядчиками», — приводится в статье заявление немецкого ведомства вооружений, информационных технологий и применения бундесвера (BAAINBw).

Военно-морские силы ФРГ, согласно данным на сайте бундесвера, в настоящее время располагают 11 фрегатами. Четыре из них относятся к классу F123 и были спущены на воду еще в 1994—1996 годах. Именно им на смену после 2028 года должны были прийти фрегаты нового класса F126, уточняет газета.