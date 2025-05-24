Глава полиции Германии выступил за применение камер с ИИ после нападения на вокзале в Гамбурге

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава профсоюза полиции Германии Андреас Росскопф после случая нападения с ножом на главном вокзале Гамбурга выступил за применение камер на основе искусственного интеллекта, анализирующих поведение людей, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Hamburger Abendblatt.
Число пострадавших при нападении с ножом в Гамбурге выросло до 17 Не менее восьми человек пострадали при нападении с ножом на вокзале в Гамбурге.
«К сожалению, такие нападения никогда не могут быть предотвращены на 100%», — приводит его слова газета. Однако теперь, как подчеркнул Росскопф, у федеральной полиции возникла острая необходимость в наличии контрольных пунктов на железнодорожных станциях. Кроме того, на его взгляд, правоохранителям нужна «техника с поддержкой искусственного интеллекта, которая также включает распознавание поведения, чтобы такие поведенческие отклонения можно было обнаружить заранее».
Как сообщили в гамбургской полиции, подозреваемая сегодня предстала перед судом, на котором было принято решение поместить ее на принудительное лечение. По информации РИА Новости, подозреваемая по имени Лидия С. не имеет постоянного места жительства и ранее многократно проходила лечение от параноидальной шизофрении в психиатрической больнице, откуда в последний раз была выписана в день совершения нападения. Кроме того, она много раз попадала в поле зрения полиции. Например, в феврале она напала на шестилетнюю девочку в аэропорту Гамбурга.
23 мая на центральном вокзале Гамбурга женщина напала с ножом на людей. В результате пострадали 18 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения. Полиция сообщила, что по подозрению в нападении задержана женщина 39 лет, которая, скорее всего, страдает психическим заболеванием.
Главный вокзал в Гамбурге является одним из самых загруженных транспортных узлов в Германии. В час пик в пятницу здесь часто бывает очень многолюдно. Ношение оружия, включая ножи, запрещено и на вокзале, и в общественном транспорте города. С 2023 года главный вокзал регулярно патрулируют сотрудники правоохранительных органов. -0-