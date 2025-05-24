Глава полиции Германии выступил за применение камер с ИИ после нападения на вокзале в Гамбурге

Как сообщили в гамбургской полиции, подозреваемая сегодня предстала перед судом, на котором было принято решение поместить ее на принудительное лечение. По информации РИА Новости, подозреваемая по имени Лидия С. не имеет постоянного места жительства и ранее многократно проходила лечение от параноидальной шизофрении в психиатрической больнице, откуда в последний раз была выписана в день совершения нападения. Кроме того, она много раз попадала в поле зрения полиции. Например, в феврале она напала на шестилетнюю девочку в аэропорту Гамбурга.