Белоусову показали модульные казармы для российских военных

Технологии позволяют устанавливать здания на сложном рельефе и в удалённых районах, что особенно актуально для российских условий. Они способствуют снижению энергозатрат и уменьшению расходов на эксплуатацию инфраструктуры, а также эффективно адаптируют блоки к экстремальным температурам и сложным погодным условиям. Минимальный срок службы казармы для проживания личного состава составляет 25 лет. Для зданий, в производстве которых используются композитные материалы, срок службы достигает не менее 50 лет.