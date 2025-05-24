Европейский политик резко высказался о новом плане ЕС по Украине

Ранее Орбан сообщил, что Будапешт не допустит принятия плана Еврокомиссии (ЕК) о запрете на поставки нефти и газа из России в страны ЕС. «Если ЕК примет его, то расходы Венгрии на энергоносители вырастут на дополнительные два миллиарда евро в год, что существенно повысит стоимость коммунальных услуг», — предупредил он.