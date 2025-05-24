В ОАЭ зафиксирована рекордная майская жара

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Объединенных Арабских Эмиратах была зафиксирована самая высокая температура в истории наблюдений за май, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный метеорологический центр ОАЭ.
«Температура, зафиксированная в ОАЭ, является самой высокой за май с тех пор, как Национальный центр метеорологии начал регистрировать климатические данные», — заявил представитель центра.
23 мая максимальная температура составила 50,4 градуса по Цельсию. Это значение превзошло предыдущий рекорд мая — 50,2 градуса по Цельсию, установленный в 2009 году. После этого сегодня, 24 мая, столбик термометра в пустынной части страны вдали от побережья поднялся еще выше — до 51,6 градуса по Цельсию. -0-