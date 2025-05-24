В ОАЭ зафиксирована рекордная майская жара

23 мая максимальная температура составила 50,4 градуса по Цельсию. Это значение превзошло предыдущий рекорд мая — 50,2 градуса по Цельсию, установленный в 2009 году. После этого сегодня, 24 мая, столбик термометра в пустынной части страны вдали от побережья поднялся еще выше — до 51,6 градуса по Цельсию. -0-