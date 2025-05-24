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В Таиланде потерпел крушение вертолет, есть погибшие

Сообщается, что ЧП, в результате которого погибли три офицера полиции, произошло в субботу днем в 200 км к югу от Бангкока. Еще один офицер успел спрыгнуть с парашютом из падавшего вертолета, но его судьба к настоящему времени неизвестна, говорится в материале газеты.

В результате крушения полицейского вертолета Bell 212 в провинции Прачуапкхирикхан погибли три офицера, сообщает издание Bangkok Post. Об этом информирует РИА Новости.

Сообщается, что ЧП, в результате которого погибли три офицера полиции, произошло в субботу днем в 200 км к югу от Бангкока. Еще один офицер успел спрыгнуть с парашютом из падавшего вертолета, но его судьба к настоящему времени неизвестна, говорится в материале газеты.

По информации Bangkok Post, это уже вторая катастрофа летательного аппарата полиции Таиланда в 2025 году. Ранее в апреле у курортного города Хуахин в той же провинции Прачуапкхирикхан разбился самолет малой авиации из центрального авиаотряда полиции, базирующегося в Бангкоке. Тогда в результате ЧП погибли все шесть полицейских, которые находились на борту. -0-