В Таиланде потерпел крушение вертолет, есть погибшие

Сообщается, что ЧП, в результате которого погибли три офицера полиции, произошло в субботу днем в 200 км к югу от Бангкока. Еще один офицер успел спрыгнуть с парашютом из падавшего вертолета, но его судьба к настоящему времени неизвестна, говорится в материале газеты.