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WP: Маск решил уйти из политики по соображениям безопасности

По данным издания, Маск не ожидал такого уровня негативной реакции.

Источник: Аргументы и факты

Американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США Илон Маск принял решение уйти из политики по соображениям безопасности, пишет газета The Washington Post.

«Маск глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он не ожидал такого уровня негативной реакции против него лично или против его компаний», — сообщается в материале.

Источник сообщил изданию, что Маск разочаровался в политике из-за трудностей в достижении результатов. Теперь он намерен переключить внимание на компании Tesla и SpaceX.

Ранее Маск заявил о системных злоупотреблениях среди американских чиновников. Он сообщил, что госслужащие использовали бюджетные деньги для аренды стадионов и роскошных отелей в личных целях.