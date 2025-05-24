WP: Маск решил уйти из политики по соображениям безопасности

Американский миллиардер и глава Департамента государственной эффективности США Илон Маск принял решение уйти из политики по соображениям безопасности, пишет газета The Washington Post.
«Маск глубоко обеспокоен личной безопасностью себя и своей семьи. Он не ожидал такого уровня негативной реакции против него лично или против его компаний», — сообщается в материале.
Источник сообщил изданию, что Маск разочаровался в политике из-за трудностей в достижении результатов. Теперь он намерен переключить внимание на компании Tesla и SpaceX.
Ранее Маск заявил о системных злоупотреблениях среди американских чиновников. Он сообщил, что госслужащие использовали бюджетные деньги для аренды стадионов и роскошных отелей в личных целях.