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Трамп: США в больших количествах создают гиперзвуковые ракеты

В настоящее время гиперзвуковые ракеты собирают в США в больших объемах, рассказал Дональд Трамп.

Источник: Аргументы и факты

США в больших объемах создают гиперзвуковые ракеты. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Мы их создали. А сейчас собираем в больших количествах», — заявил политик на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт.

Трамп также заявил, что чертежи американских ракет якобы пропали во времена президентства Барака Обамы. Глава США и ранее заявлял, что Россия якобы похитила чертежи «супер ракеты» у Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что у России есть своя ракета, у которой нет аналогов в мире, и не одна.

Ранее сообщалось, что во Флориде испытали прототип гиперзвуковой ракеты США морского базирования. В ходе маневров на американской территории отрабатывался так называемый «холодный» или «миномётный» старт.