Трамп: США в больших количествах создают гиперзвуковые ракеты

Трамп также заявил, что чертежи американских ракет якобы пропали во времена президентства Барака Обамы. Глава США и ранее заявлял, что Россия якобы похитила чертежи «супер ракеты» у Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что у России есть своя ракета, у которой нет аналогов в мире, и не одна.