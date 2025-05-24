Трамп: США в больших количествах создают гиперзвуковые ракеты

США в больших объемах создают гиперзвуковые ракеты. Об этом рассказал американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.
«Мы их создали. А сейчас собираем в больших количествах», — заявил политик на торжественной церемонии в военной академии Вест Поинт.
Трамп также заявил, что чертежи американских ракет якобы пропали во времена президентства Барака Обамы. Глава США и ранее заявлял, что Россия якобы похитила чертежи «супер ракеты» у Соединенных Штатов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на это подчеркнул, что у России есть своя ракета, у которой нет аналогов в мире, и не одна.
Ранее сообщалось, что во Флориде испытали прототип гиперзвуковой ракеты США морского базирования. В ходе маневров на американской территории отрабатывался так называемый «холодный» или «миномётный» старт.