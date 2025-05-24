Она подчеркнула, что кредиторы украинского лидера ждут отчётов за потраченные ресурсы, направленные на эскалацию конфликта с Россией. По мнению Ковитиди, это создаёт крайне опасную обстановку, при которой Зеленский, загнанный в угол, может прибегнуть к провокациям, лишь бы избежать давления и ответственности. В заключении она призвала проявить особую бдительность на фоне складывающихся обстоятельств.