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Посольство США обратилось к гражданкам Армении с неожиданным предостережением

Посольство США в Ереване обратилось к гражданкам Армении с просьбой не приезжать в Соединенные штаты по гостевой визе, чтобы родить ребенка.

Посольство США в Ереване обратилось к гражданкам Армении с просьбой не приезжать в Соединенные штаты по гостевой визе, чтобы родить ребенка.

«Родовой туризм по гостевой визе США не разрешен», — говорится в заявлении посольства. Жительниц Армении предупредили, что сотрудники консульства могут отказать в визе, если заподозрят такие намерения.

Право на гражданство каждому, кто был рожден на территории США, гарантируется четырнадцатой поправкой к конституции страны. Президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность издал исполнительный указ, в соответствии с которым предполагается ограничить соответствующее право. Суд в Сиэтле указ заблокировал, судья Джон Кугенур назвал его самым вопиюще неконституционным за четыре десятилетия, которые он находится на судейской скамье.

Читайте материал «Верховный суд настороженно отнесся к идее ограничить гражданство по праву рождения».