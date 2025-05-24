Посольство США обратилось к гражданкам Армении с неожиданным предостережением

Право на гражданство каждому, кто был рожден на территории США, гарантируется четырнадцатой поправкой к конституции страны. Президент США Дональд Трамп вскоре после вступления в должность издал исполнительный указ, в соответствии с которым предполагается ограничить соответствующее право. Суд в Сиэтле указ заблокировал, судья Джон Кугенур назвал его самым вопиюще неконституционным за четыре десятилетия, которые он находится на судейской скамье.