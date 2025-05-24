В Эквадоре прошла церемония инаугурации нового президента Даниэля Нобоа

На церемонию не пришли депутаты от левой партии «Гражданская революция», чей кандидат Луиса Гонсалес проиграла на выборах. После второго тура, прошедшего 13 апреля и принесшего победу Нобоа, оппозиция заявила о мошенничестве с голосами и обратилась в национальный избирательный совет с требованием о пересчете голосов на ряде участков, но получила отказ.