В Эквадоре прошла церемония инаугурации нового президента Даниэля Нобоа

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Даниэль Нобоа вступил в должность президента Эквадора, сообщает РИА Новости.
«Мы снова вернем прогресс этой стране, которая была атакована и продолжает быть атакована мафиями», — сказал Нобоа своим сторонникам, которые собрались перед зданием парламента, где прошла церемония инаугурации, трансляцию которой вел портал Primicias.
На церемонию не пришли депутаты от левой партии «Гражданская революция», чей кандидат Луиса Гонсалес проиграла на выборах. После второго тура, прошедшего 13 апреля и принесшего победу Нобоа, оппозиция заявила о мошенничестве с голосами и обратилась в национальный избирательный совет с требованием о пересчете голосов на ряде участков, но получила отказ.
Нобоа предстоит решить целый ряд проблем, самая главная из которых — тяжелейший кризис в сфере безопасности. Второй вызов — это восстановление экономики и решение проблем в социальной сфере. -0-