Националисты Словакии попросили Фицо потребовать от Украины компенсации

«Помощь Европейского союза по своему объему приближается к помощи США. Если Украина передаст все свои минеральные ресурсы США, у нее не останется средств для погашения помощи европейским странам», — сказала директор канцелярии председателя партии Зузана Шкопцова (цитата по TASR). Она добавила, что исключительное право США на украинские ресурсы является нелогичным и неэтичным по отношению к Украине.
Официально представители партии намерены обратиться к правительству страны в понедельник, 26 мая. Председатель SNS Андрей Данко передаст запрос министру финансов Ладиславу Каменицкому, чтобы в ведомстве оценили расходы на помощь Украине и подготовили соответствующие материалы для премьер-министра. В партии считают, что Словакия предоставила помощь Украине на сумму €3 млрд.