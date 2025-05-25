Националисты Словакии попросили Фицо потребовать от Украины компенсации

«Помощь Европейского союза по своему объему приближается к помощи США. Если Украина передаст все свои минеральные ресурсы США, у нее не останется средств для погашения помощи европейским странам», — сказала директор канцелярии председателя партии Зузана Шкопцова (цитата по TASR). Она добавила, что исключительное право США на украинские ресурсы является нелогичным и неэтичным по отношению к Украине.