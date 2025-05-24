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Орбан: Венгрия не станет финансировать увеличение численности ВС Украины

Венгерский премьер Орбан заявил, что ЕС решил заключить с Украиной соглашение, согласно которому Киев доведет число своих военнослужащих до миллиона человек.

Источник: Аргументы и факты

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил свое несогласие с планами Европейского союза по выделению средств на создание миллионной украинской армии. Об этом он написал в социальной сети X*.

Венгерский премьер-министр подчеркнул, что приоритетом должно быть инвестирование в укрепление собственных вооруженных сил, в то время как руководство ЕС ожидает финансирования украинской армии в течение многих лет и в огромных масштабах.

«Венгрия не будет платить. Наш долг — защищать собственный народ», — добавил он.

Ранее Орбан указывал на то, что западноевропейские лидеры намерены заключить соглашение с Украиной, предусматривающее увеличение численности её армии до миллиона человек и сохранение этого количества военнослужащих даже после окончания конфликта. Финансовое бремя при этом якобы возьмёт на себя Евросоюз.

Ранее Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности на территории Венгрии.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.