Орбан: Венгрия не станет финансировать увеличение численности ВС Украины

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан выразил свое несогласие с планами Европейского союза по выделению средств на создание миллионной украинской армии. Об этом он написал в социальной сети X*.
Венгерский премьер-министр подчеркнул, что приоритетом должно быть инвестирование в укрепление собственных вооруженных сил, в то время как руководство ЕС ожидает финансирования украинской армии в течение многих лет и в огромных масштабах.
«Венгрия не будет платить. Наш долг — защищать собственный народ», — добавил он.
Ранее Орбан указывал на то, что западноевропейские лидеры намерены заключить соглашение с Украиной, предусматривающее увеличение численности её армии до миллиона человек и сохранение этого количества военнослужащих даже после окончания конфликта. Финансовое бремя при этом якобы возьмёт на себя Евросоюз.
Ранее Орбан обвинил Украину в шпионской деятельности на территории Венгрии.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.