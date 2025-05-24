Орбан: Венгрия не станет финансировать увеличение численности ВС Украины

Ранее Орбан указывал на то, что западноевропейские лидеры намерены заключить соглашение с Украиной, предусматривающее увеличение численности её армии до миллиона человек и сохранение этого количества военнослужащих даже после окончания конфликта. Финансовое бремя при этом якобы возьмёт на себя Евросоюз.