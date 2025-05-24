The Sun: британские тори убеждают Джонсона вернуться в политику из-за рейтингов

Лейбористская партия пришла к власти в июле 2024 года, завоевав по итогам парламентских выборов 412 мест в 650-местной Палате общин (нижней палате парламента). Консервативная партия, правившая с 2010 года, провела в Палату общин лишь 121 депутата, что стало худшим для нее результатом в истории. После этого лидер тори Риши Сунак подал в отставку. Новым лидером консерваторов в ноябре 2024 года была избрана экс-министр по делам бизнеса и торговли Великобритании Кеми Бэйднок.