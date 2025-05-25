Трамп снова заявил о наибольшем вкладе США в победу во Второй мировой

Ранее Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР в победе во Второй мировой войне. «Трамп поделился, что когда он говорит об этом, то в Америке ему многие просто не верят, но факт остается фактом: русские принесли в жертву свои жизни больше всех», — сказал помощник президента России Юрий Ушаков.