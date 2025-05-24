WP: Маск решил уйти из политики

Также Маск, как утверждается, стал опасаться за собственную безопасность.
Недавно издание Politico сообщало, что президент США Дональд Трамп перестал упоминать Маска в своих постах в Truth Social с начала апреля. Также его стали намного реже упоминать члены Конгресса в ходе брифингов. Тем не менее, если членам Республиканской партии задается соответствующий вопрос, они отзываются о предпринимателе хорошо..
Опросы общественного мнения свидетельствуют, что жители США плохо относятся к мультимиллиардеру.
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