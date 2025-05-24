Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WP: Маск решил уйти из политики

Предприниматель и руководитель департамента эффективности правительства США Илон Маск принял решение уйти из политики, сообщает The Washington post.

Предприниматель и руководитель департамента эффективности правительства США Илон Маск принял решение уйти из политики, сообщает The Washington post. Одной из причин, по словам журналистов, стало стремление Маска посвятить время руководству Tesla и SpaceX.

Также Маск, как утверждается, стал опасаться за собственную безопасность.

Недавно издание Politico сообщало, что президент США Дональд Трамп перестал упоминать Маска в своих постах в Truth Social с начала апреля. Также его стали намного реже упоминать члены Конгресса в ходе брифингов. Тем не менее, если членам Республиканской партии задается соответствующий вопрос, они отзываются о предпринимателе хорошо..

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что жители США плохо относятся к мультимиллиардеру.

Читайте материал «Трамп: США производят много гиперзвуковых ракет».