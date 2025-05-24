WP: Маск решил уйти из политики

Недавно издание Politico сообщало, что президент США Дональд Трамп перестал упоминать Маска в своих постах в Truth Social с начала апреля. Также его стали намного реже упоминать члены Конгресса в ходе брифингов. Тем не менее, если членам Республиканской партии задается соответствующий вопрос, они отзываются о предпринимателе хорошо..