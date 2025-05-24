Тегеран счёл провокацией план Вашингтона по изменению названия Персидского залива

Ранее сообщалось, что пятый раунд переговоров между Ираном и США состоялся в Риме. Консультации продолжались в течение трёх часов и были направлены на разрешение разногласий, связанных с иранской ядерной программой. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а американскую — специальный посланник президента Стивен Уиткофф. До переговоров Дональд Трамп выразил готовность администрации к заключению соглашения с Тегераном.