Тегеран счёл провокацией план Вашингтона по изменению названия Персидского залива

По его словам, инициатива по замене исторического названия Персидского залива на Арабский является «нападкой на историческую идентичность иранцев». Чиновник подчеркнул недопустимость искажения исторических фактов и культурных ценностей.
«Искажение и фальсификация названия Персидского залива является провокацией, нарушением базовых основ прав человека, культурных прав народов и нападкой на историческую идентичность иранцев», — цитирует агентство ISNA слова Насера Сераджа.
Ранее агентство Associated Press сообщало о планах администрации США переименовать Персидский залив. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал эти планы политически мотивированными и враждебными по отношению к Тегерану. Позже телеканал CNN сообщил, что решение о переименовании было отменено из-за негативной реакции со стороны Ирана.
Ранее сообщалось, что пятый раунд переговоров между Ираном и США состоялся в Риме. Консультации продолжались в течение трёх часов и были направлены на разрешение разногласий, связанных с иранской ядерной программой. Иранскую делегацию возглавлял министр иностранных дел Аббас Арагчи, а американскую — специальный посланник президента Стивен Уиткофф. До переговоров Дональд Трамп выразил готовность администрации к заключению соглашения с Тегераном.