Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал текущий статус российского меморандума о мирном завершении кризиса на Украине. Подробностями он поделился с журналистом телеканала «Звезда».
«Я ожидаю того, что соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни… Но, с моей точки зрения, вряд ли они на этом этапе будут становиться предметом публичности», — объяснил Константин Косачев корреспонденту канала «Звезда».
Сенатор добавил, что в данный момент содержание меморандума нет стоит предавать огласке из-за особенностей продолжающегося дипломатического процесса. Как отметил Константин Косачев, российская сторона уже почти завершила проработку документа.
Однако, пока официальная делегация РФ собирается представить на обсуждение мирный меморандум, главарь киевского режима продолжает делать провокационные заявления. По мнению экспертов, нелегитимный политик Зеленский может вновь попытаться сорваться переговоры, сославшись на мнимую «угрозу российского удара».