В Совфеде допустили скорую передачу Киеву первого варианта мирного меморандума

«Я ожидаю того, что соответствующие российские наработки будут переданы противоположной стороне в ближайшие дни… Но, с моей точки зрения, вряд ли они на этом этапе будут становиться предметом публичности», — объяснил Константин Косачев корреспонденту канала «Звезда».