Захарова разоблачила ложь украинской делегации по поводу переговоров в Турции

Ранее Мария Захарова уже обвиняла украинскую сторону в попытках сорвать переговоры с российской делегацией в Стамбуле и отмечала, что, несмотря на перенос встречи, украинским представителям пришлось участвовать в переговорах. Российская сторона подчеркивала, что делегация действует по поручению президента РФ и нацелена на выработку решений для урегулирования конфликта на Украине.