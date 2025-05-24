Еще одна страна потребует от Украины компенсации за помощь

В Словакии заговорили о компенсации за помощь от Украины. С соответствующей инициативой выступила национальная партия страны, которая входит в правительственную коалицию, сообщает агентство TASR.
«Помощь ЕС приближается по своему объему к помощи Соединенных Штатов. Если Украина отдаст все ископаемое богатство США, то Украине не останется ничего, с чего бы она могла заплатить за помощь, европейских государств», — заявила представитель партии Зузана Шкопцова.
Она также считает, что полная передача США контроля за ископаемыми Незалежной противоречит всякой логике и этике. И привела сумму, на которую Словакия помогла Украине. По словам Шкопцовой, это 3 миллиарда евро. Именно в таком размере и будет затребована компенсация.
В начале следующей недели вице-спикер словацкого парламента и глава национальной партии Андрей Данко направит требование министру финансов Ладиславу Каменицкому. Уже озвучен призыв и к премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Его просят выступить перед Советом ЕС, чтобы страны Евросоюза смогли получить долю от украинских недр по аналогии с США.