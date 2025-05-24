Еще одна страна потребует от Украины компенсации за помощь

Она также считает, что полная передача США контроля за ископаемыми Незалежной противоречит всякой логике и этике. И привела сумму, на которую Словакия помогла Украине. По словам Шкопцовой, это 3 миллиарда евро. Именно в таком размере и будет затребована компенсация.