Захарова: Инициированный Россией обмен пленными опроверг обвинения Запада

«Эта ситуация полностью выбивает аргументы, можно сказать, квазиаргументы либерально-западного сообщества о том, что Россия якобы не хочет и не готова к переговорам», — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что именно Москва выступила с инициативой обмена, который был оперативно реализован сторонами.
Ранее Минобороны опубликовало кадры с момента возвращения очередной группы российских военнослужащих из украинского плена. Солдаты, освобождённые в рамках второго этапа масштабного обмена 1000 на 1000, встретили возвращение на Родину с воодушевлением: они улыбались, скандировали «Ура!» и размахивали российскими флагами. На видео видно, как бойцы развернули триколор, приветствуя своих товарищей.