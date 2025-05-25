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Захарова разоблачила ложь замглавы МИД Украины о переговорах в Стамбуле

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что замглавы МИД Украины Сергей Кислица соврал, когда заявил, что на переговорах в Стамбуле украинская делегация говорила на украинском и английском языке.

Источник: © РИА Новости

В своем сообщении в Telegram-канале она привела слова украинского дипломата, который заявил, что «украинская делегация на переговорах в Турции говорила по-украински и по-английски, общаясь с россиянами через переводчика».

«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Состоявшиеся 16 мая переговоры России и Украины в Стамбуле продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.