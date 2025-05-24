Российские «Искандеры» разнесли контейнеровоз ВСУ с военным грузом

Российские войска нанесли группой ракетный удар по контейнеровозу, который перевозил груз военного назначения для украинских националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчетами ОТРК “Искандер” нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одессы, а также по складу контейнеров в данном порту», — говорится в официальном сообщении.
Атака произошла накануне, добавили в военном ведомстве. По данным МО РФ, судно доставляло в порт Одессы порядка 100 контейнеров с военным имуществом. В них также находились безэкипажные катера, БПЛА и боеприпасы.
После того, как российские ракеты достигли назначенных целей, произошла детонация боеприпасов прямо на причале. Возник сильный пожар, отметили в Минобороны.
Ранее «МК» писал, что по военным объектам в Одессе ВС России ударили секретными дронами.