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Российские «Искандеры» разнесли контейнеровоз ВСУ с военным грузом

Российские войска нанесли группой ракетный удар по контейнеровозу, который перевозил груз военного назначения для украинских националистов.

Российские войска нанесли группой ракетный удар по контейнеровозу, который перевозил груз военного назначения для украинских националистов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетами ОТРК “Искандер” нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одессы, а также по складу контейнеров в данном порту», — говорится в официальном сообщении.

Атака произошла накануне, добавили в военном ведомстве. По данным МО РФ, судно доставляло в порт Одессы порядка 100 контейнеров с военным имуществом. В них также находились безэкипажные катера, БПЛА и боеприпасы.

После того, как российские ракеты достигли назначенных целей, произошла детонация боеприпасов прямо на причале. Возник сильный пожар, отметили в Минобороны.

Ранее «МК» писал, что по военным объектам в Одессе ВС России ударили секретными дронами.