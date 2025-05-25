Пошлины США против ЕС могут обойтись Германии примерно в 200 млрд евро к концу 2028 года

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение пошлин США в размере 50% на товары из ЕС могут обойтись Германии примерно в 200 млрд евро к концу 2028 года. Последствия оценили в Институте немецкой экономики (IW), пишет газета «Известия».
«Если администрация Трампа будет применять тарифы на продукцию ЕС в размере 50%, это обойдется немецкой экономике примерно в 200 млрд евро к концу 2028 года», — говорится в публикации.
Отмечается, что в этом году ВВП Германии снизится на 0,1%, в связи с чем потери могут быть значительно выше. Так, в среднем за период с 2025 по 2028 год объем производства будет на 1,1% ниже, чем без введения новых тарифов.
При этом, если Евросоюз отреагирует ответными мерами, есть вероятность того, что затраты для немецкой стороны повысятся на 250 млрд евро к 2028 году. Также в материале уточняется, что подобная инициатива США навредит стране из-за того, что Америка импортирует некоторые товары исключительно из Германии, например автокраны, которые являются безальтернативным товаром.
Ранее Трамп заявил, что торговать с ЕС очень сложно, поэтому он рекомендует с 1 июня ввести в отношении стран объединения торговые пошлины в 50%. По его словам, трудности возникают из-за мощных торговых барьеров, налога на добавленную стоимость (НДС), необоснованных исков против американских компаний и других причин. -0-