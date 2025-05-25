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Sky News сообщила о стягивании российских войск к Харьковской области

Россия начала стягивать свои войска у границы с Украиной недалеко от Харькова, передает Sky News. Информацию об этом также подтвердил начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения ВСУ Андрей Помагайбус. Аналитики полагают, что ВС РФ готовят летнее наступление в районе Харькова и Сум. При этом оно не будет резким, а число и мощность атак будут наращиваться со временем, утверждают эксперты.

Источник: Газета.Ру

Россия начала стягивать свои войска у границы с Украиной недалеко от Харькова, передает Sky News. Информацию об этом также подтвердил начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения ВСУ Андрей Помагайбус. Аналитики полагают, что ВС РФ готовят летнее наступление в районе Харькова и Сум. При этом оно не будет резким, а число и мощность атак будут наращиваться со временем, утверждают эксперты.

Россия стягивает к границам Харьковской и Сумской областей свои войска, передает британский телеканал Sky News. По его информации, у границ уже сосредоточено 60−70 тыс. солдат.

«После вытеснения украинских войск из Курской области, российского региона, который они оккупировали на протяжении многих месяцев, остатки 50-тысячной российской группировки расположились прямо по ту сторону границы с Харьковом», — сообщает канал.

О том, что РФ стягивает войска к границе, заявил и начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения ВСУ Андрей Помагайбус.

«Противник пытается стянуть личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хоть какие-то штурмовые действия», — сказал он на этой неделе, отметив, что российские войска «не добиваются успеха».

Тем не менее, по его словам, «налицо явная подготовка противника к активным наступательным действиям».

Как полагает военный аналитик Sky News Майкл Кларк, в Москве надеются таким образом связать украинские силы на севере.

«Это не значит, что они собираются захватывать города по всей Харьковской области», — подчеркнул он.

«Они потерпели неудачу в прошлом, но у них определенно есть войска на их стороне границы, у них там есть 60−70 тыс. военнослужащих», — добавил Кларк.

Силами этих бойцов может быть создана та самая буферная зона, о которой ранее говорил президент России Владимир Путин. «Если они оставили эти подразделения там, это может означать, что они хотят, чтобы они возглавили что-то другое», — предположил аналитик.

Говоря о том, могут ли российские силы «взять Харьков», он отвечает: «Почти наверняка нет. Но могут ли они захватить территории вокруг него? Да, наверное, могут… И если они будут настаивать, ~у них будет около четырех месяцев, чтобы сделать это, пока погода не повернется против них~».

По мнению Кларка, россияне «по сути израсходовали силы, которые они могли бы использовать для стратегического наступления».

Военный эксперт из аналитического центра RUSI Доктор Джек Уотлинг в свою очередь утверждает, что Россия, скорее всего, начнет «мягкий запуск» наступления.

Летнее наступление будет сопровождаться «постоянным ростом числа и масштабов атак», уверен он. Причем, по словам Уотлинга, «этот процесс уже начался».

Расстояние от Харькова до российско-украинской границы составляет около 30−40 км. Это второй по величине город Украины, в 2022 году там проживали более миллиона человек. Город называют «крепостью» и наградили званием «Город-герой Украины» за сопротивление в первые месяцы СВО.

Буферная зона.

В конце апреля Путин заявил, что около Курской области необходимо создать безопасное пространство, чтобы прекратить обстрелы региона и предотвратить террористические провокации со стороны ВСУ.

«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — отмечали ранее в Кремле.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко утверждает, что на переговорах в Стамбуле российская сторона потребовала вывести украинские войска с территории новых регионов. По его словам, делегация РФ также потребовала создать зону безопасности в Сумской области, а в противном случае угрожала аннексией региона.

Ни российская, ни украинская делегации официально не подтверждали подлинность утечки.