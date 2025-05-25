Sky News сообщила о стягивании российских войск к Харьковской области

Говоря о том, могут ли российские силы «взять Харьков», он отвечает: «Почти наверняка нет. Но могут ли они захватить территории вокруг него? Да, наверное, могут… И если они будут настаивать, ~у них будет около четырех месяцев, чтобы сделать это, пока погода не повернется против них~».