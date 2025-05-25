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Трамп: армия США больше не будет нести в мир демократию под дулом пистолета

По словам президента, после его возвращения в Белый дом американскую армию снова начали уважать в мире.

Источник: Аргументы и факты

Во время торжественного мероприятия в военной академии Вест-Пойнт, которое транслировалось Белым домом, Дональд Трамп выразил мнение, что вооружённые силы США не должны заниматься навязыванием демократии силовым путём или участвовать в культурной трансформации других стран, включая участие в таких мероприятиях, как дрэг-шоу.

По его словам, главная задача армии заключается в подавлении угроз и обеспечении военного превосходства. Он также подчеркнул, что с его возвращением на пост президента американская армия вновь начала пользоваться уважением на международной арене.

Ранее американский лидер рассказал, что США в больших объемах создают гиперзвуковые ракеты.