Трамп: армия США больше не будет нести в мир демократию под дулом пистолета

Во время торжественного мероприятия в военной академии Вест-Пойнт, которое транслировалось Белым домом, Дональд Трамп выразил мнение, что вооружённые силы США не должны заниматься навязыванием демократии силовым путём или участвовать в культурной трансформации других стран, включая участие в таких мероприятиях, как дрэг-шоу.
По его словам, главная задача армии заключается в подавлении угроз и обеспечении военного превосходства. Он также подчеркнул, что с его возвращением на пост президента американская армия вновь начала пользоваться уважением на международной арене.
Ранее американский лидер рассказал, что США в больших объемах создают гиперзвуковые ракеты.