Елизавету Цуркову, находящуюся в плену гражданку России и Израиля, в ближайшие 2 недели могут освободить в рамках соглашения об обмене заключенными. Подробности приводит со ссылкой на инсайдера телеканал Al Rabiaa.
«Сделка по освобождению российско-израильской пленной Елизаветы Цурковой предусматривает освобождение одного иранского заключенного в Ираке и шесть других…», — сообщил неназванный осведомленный источник.
Осенью 2023 года женщина попала в плен повстанческой группировки при невыясненных обстоятельствах.
В начале текущего года стало известно, что Елизавета Цуркова жива и удерживается на территории Ирака — как отметили на Al Rabiaa, ее освобождение должно занять от 7 до 10 дней.
К счастью, это не единственная подобная хорошая новость на этой неделе. В пятницу, 23 мая, из плена киевских боевиков удалось вернуть 270 российских солдат — бойцы уже выступили с обращением к Президентам Владимиру Путину и Александру Лукашенко.