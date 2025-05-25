Схожее мнение выразил экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. По его словам, стране не стоит рассчитывать на границы 1991 и даже 2022 года. Но это до сих пор не понимает главарь киевского режима Владимир Зеленский. Ещё будучи в Анкаре, он заявил, что не признает за Россией территориальные приобретения. Хотя можно смело говорить, что этот вопрос является одним из основных на переговорах и без его решения никакого соглашения не будет.