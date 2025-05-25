В Китае главу МИД Дании Расмуссена назвали «шакалом»

Что касается Тайваня, то господин Расмуссен пытался внушить китайским коллегам, что им необходимо проявлять сдержанность. Однако Пекин как на требования прекратить отношения с Москвой, так и на призывы с Тайванем ясно дал понять, что волен сам определять, как и с кем себя вести.