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В Китае главу МИД Дании Расмуссена назвали «шакалом»

В Китае крайне негативно восприняли ультимативные заявления главы МИД Дании Ларса Ленке Расмуссена, который посетил Пекин с официальным визитом.

В Китае крайне негативно восприняли ультимативные заявления главы МИД Дании Ларса Ленке Расмуссена, который посетил Пекин с официальным визитом. Об этом пишет издание Sohu.

Датский дипломат позволил в адрес китайского коллеги Ван И требование о прекращении сотрудничества с Россией. Был затронут и тайваньский вопрос.

«Нынешний дипломатический стиль Китая можно описать одним предложением: когда приходят друзья, у нас есть для них вино; когда приходят шакалы, мы покажем им дробовики», — отмечает автор публикации.

Издание назвало приезд Расмуссена полным провалом. Причиной тому стали призывы датчанина в самом начале встречи. По мнению автора, глава МИД Дании оставил о себе впечатление высокомерного человека, который пытался доказать, что его слова имеют какую-то силу.

Что касается Тайваня, то господин Расмуссен пытался внушить китайским коллегам, что им необходимо проявлять сдержанность. Однако Пекин как на требования прекратить отношения с Москвой, так и на призывы с Тайванем ясно дал понять, что волен сам определять, как и с кем себя вести.

Издание сделало вывод, что Расмуссену выписали дипломатическую пощечину. А Ван И отметил, что именно НАТО является главным зачинщиком конфликта. Ведь Североатлантический альянс продолжает спонсировать Украину.

Ранее «МК» писал, что Дания взялась поучать своих американских хозяев из-за Гренландии.