Армия Израиля ввела в Газу все пехотные и бронетанковые бригады

По его информации, сейчас в анклаве находятся подразделения бригад «Гивати», «Голани», «Кфир», «Нахаль», десантники, коммандос, войска 7-й, 188-й и 401-й бронетанковых бригад, а также «некоторое количество резервистов». Эти силы сосредоточены в свете подготовки к дальнейшей интенсификации боевых действий в секторе, отмечает The Times of Israel.