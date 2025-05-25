Армия Израиля ввела в Газу все пехотные и бронетанковые бригады

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильская армия развернула в секторе Газа все имеющиеся в ее составе регулярные пехотные и бронетанковые бригады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание The Times of Israel.
По его информации, сейчас в анклаве находятся подразделения бригад «Гивати», «Голани», «Кфир», «Нахаль», десантники, коммандос, войска 7-й, 188-й и 401-й бронетанковых бригад, а также «некоторое количество резервистов». Эти силы сосредоточены в свете подготовки к дальнейшей интенсификации боевых действий в секторе, отмечает The Times of Israel.
Ранее израильская армия заявляла, что в Газе в ходе новой масштабной сухопутной операции «Колесницы Гидеона» действуют пять бригад. По данным The Times of Israel, они насчитывают десятки тысяч военнослужащих. -0-