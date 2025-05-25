Китай дал резкий ответ Дании по вопросу взаимодействия с Москвой

Ранее в МИД КНР сообщили, что Китай не участвовал в поставках летального оружия обеим сторонам украинского конфликта, а также всегда ответственно относится к контролю за вывозом из страны продукции двойного назначения. Тем временем в США сенатор Линдси Грэм* заявил, что решения президента РФ Владимира Путина могут негативно отразиться не только на России, но и на её ключевых союзниках, в первую очередь на Китае.