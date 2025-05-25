Большинство опрошенных американцев недовольны пошлинами Трампа

Согласно исследованию, 56% респондентов уверены, что их семейный бюджет был бы в лучшем состоянии, если бы не тарифная политика Трампа. 52% опрошенных полагают, что обещанные властями США будущие выгоды не стоят нынешних экономических проблем. 69% американцев сказали, что ожидают роста цен вследствие введения пошлин. -0-