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Глава Минобороны Финляндии заявил, что военные сопровождают «теневой флот» РФ

Россия изменила тактику в Балтийском море — теперь танкеры, входящие в состав так называемого «теневого флота», якобы сопровождаются военными. Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, передаёт финская телекомпания Yle.

Источник: Life.ru

По его словам, российское присутствие в акватории Финского залива ощущалось постоянно, но в последнее время появилось вооружённое сопровождение судов. Министр подчеркнул, что речь идёт о «совершенно новой особенности» поведения РФ в регионе.

Ранее сообщалось, что Великобритания предпринимает последовательные шаги по ограничению активности российского флота в Чёрном море. Как заявлял посол РФ в Лондоне Андрей Келин, помощь военно-морским силам Украины со стороны британцев не нова — она началась задолго до начала спецоперации. По словам дипломата, королевство изначально стремилось усилить позиции Киева на море, создавая препятствия для российских военных.