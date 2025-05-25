Глава Минобороны Финляндии заявил, что военные сопровождают «теневой флот» РФ

Ранее сообщалось, что Великобритания предпринимает последовательные шаги по ограничению активности российского флота в Чёрном море. Как заявлял посол РФ в Лондоне Андрей Келин, помощь военно-морским силам Украины со стороны британцев не нова — она началась задолго до начала спецоперации. По словам дипломата, королевство изначально стремилось усилить позиции Киева на море, создавая препятствия для российских военных.