Захарова обвинила МИД Украины во лжи по поводу переговоров

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, поставила под сомнение достоверность высказываний заместителя главы украинского МИД Сергея Кислицы о языке, на котором велись переговоры в Стамбуле.
В своем сообщении в Telegram она опровергла утверждение украинского дипломата о том, что делегация из Киева общалась на украинском и английском языках через переводчика, заявив, что на самом деле участники со стороны Украины перешли на русский язык после вступительного заявления на английском.
По мнению Захаровой, подобные заявления украинской стороны не соответствуют действительности.
Напомним, переговоры между представителями России и Украины, прошедшие 16 мая в Стамбуле, длились около двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. В ходе встречи обсуждался, в том числе, возможный крупный обмен пленными по схеме «1000 на 1000», а также перспективы прекращения огня. Украина также выразила заинтересованность в организации встречи на уровне глав государств, о чём Россия была уведомлена. Мединский подчеркнул, что Москва готова продолжать диалог.
Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин высказал мнение, что Владимир Зеленский демонстрирует двойственную позицию по поводу мирных переговоров с Россией.