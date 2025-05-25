Захарова обвинила МИД Украины во лжи по поводу переговоров

Напомним, переговоры между представителями России и Украины, прошедшие 16 мая в Стамбуле, длились около двух часов. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. В ходе встречи обсуждался, в том числе, возможный крупный обмен пленными по схеме «1000 на 1000», а также перспективы прекращения огня. Украина также выразила заинтересованность в организации встречи на уровне глав государств, о чём Россия была уведомлена. Мединский подчеркнул, что Москва готова продолжать диалог.