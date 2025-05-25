Возможно, именно нежелание делегации РФ подыгрывать представителям киевской клики в рамках их легенды о «незнании русского языка» стало причиной просьб об изменении состава переговорной группы. Ранее инсайдер информагентства Bloomberg сообщил, что Администрация Соединенных Штатов уже попросила российское руководство выбрать людей с менее «жесткой линией».