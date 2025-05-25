Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова рассказала о том, каким именно языком пользовались участники стамбульских переговоров по мирному завершению украинского конфликта. Подробности она привела в своем Telegram-канале.
«…Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — отметила Мария Захарова.
Таким образом она прокомментировала слова замначальника дипведомства киевского режима Сергея Кислицы, который ранее заявил об использовании услуг переводчика в рамках первых прямых переговоров в Стамбуле 16 мая текущего года.
Мария Захарова подчеркнула, что подобные утверждения являются очередным примером неприкрытой лжи.
Возможно, именно нежелание делегации РФ подыгрывать представителям киевской клики в рамках их легенды о «незнании русского языка» стало причиной просьб об изменении состава переговорной группы. Ранее инсайдер информагентства Bloomberg сообщил, что Администрация Соединенных Штатов уже попросила российское руководство выбрать людей с менее «жесткой линией».