В Финляндии отметили военную особенность РФ на Балтике

Россия начала применять в Балтийском море военное сопровождение своих гражданских судов, относящихся к так называемому «теневому флоту». Об этом заявил глава минобороны Финляндии Антти Хяккянен, сообщает Yle.
Глава финского минобороны отметил, что российские военные в данном регионе было всегда заметным. Однако сейчас, по его словам, РФ начала активно использовать военных для защиты танкеров.
«Наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил. Это совершенно новая особенность», — отметил Хяккянен.
Неделю назад власти Литвы заявили о начале разработки правил поведения при обнаружении «теневых» российских танкеров. При этом в 17-й пакет антироссийских санкций со стороны ЕС были включены почти две сотни кораблей, которые якобы перевозят энергоресурсы из РФ по разными флагами.