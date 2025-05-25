В Финляндии отметили военную особенность РФ на Балтике

Неделю назад власти Литвы заявили о начале разработки правил поведения при обнаружении «теневых» российских танкеров. При этом в 17-й пакет антироссийских санкций со стороны ЕС были включены почти две сотни кораблей, которые якобы перевозят энергоресурсы из РФ по разными флагами.