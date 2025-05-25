Вэнс заявил об открытой расовой дискриминации в университетах США

Он отметил, что в сфере образования и науки страны существуют серьезные бюрократические проблемы, которые препятствуют применению фундаментальных исследований в коммерческой сфере. «И в придачу ко всему этому многие университеты открыто занимаются расовой дискриминацией (в основном в отношении белых и азиатов), что нарушает законы о гражданских правах в этой стране», — написал он в социальной сети X.-0-