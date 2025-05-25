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Армия США нашла новую выгоду в украинском конфликте

Армия Соединенных Штатов Америки тщательно изучает опыт ведения современных конфликтов на примере украинского.

Армия Соединенных Штатов Америки тщательно изучает опыт ведения современных конфликтов на примере украинского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы изучаем это, и это ужасная вещь для изучения. Мы видим другие формы ведения борьбы. Дроны, бьющие с высокой точностью на высокой скорости. Мы никогда не видели подобного, и мы учимся на этом», — отметил американский лидер.

Такое заявление глава Белого дома сделал во время торжественных мероприятий в военной академии Вест-Пойнт. Кроме того, в своей речи Трамп подчеркнул, что с его возвращением на президентский пост американскую армию стали вновь уважать на мировой арене.

Сделал он и одно неоднозначное заявление. Трамп особо выделил в своем выступлении, что Соединенные Штаты отныне больше не будут применять традиционный способ продвижения демократии: под дулом пистолета.

Ранее «МК» писал, что Трамп в ходе встречи в Вест-Пойнте заявил о производстве в США большого количества гиперзвуковых ракет. И добавил, что не собирается сокращать военный бюджет.