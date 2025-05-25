Армия США нашла новую выгоду в украинском конфликте

Армия Соединенных Штатов Америки тщательно изучает опыт ведения современных конфликтов на примере украинского. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы изучаем это, и это ужасная вещь для изучения. Мы видим другие формы ведения борьбы. Дроны, бьющие с высокой точностью на высокой скорости. Мы никогда не видели подобного, и мы учимся на этом», — отметил американский лидер.
Такое заявление глава Белого дома сделал во время торжественных мероприятий в военной академии Вест-Пойнт. Кроме того, в своей речи Трамп подчеркнул, что с его возвращением на президентский пост американскую армию стали вновь уважать на мировой арене.
Сделал он и одно неоднозначное заявление. Трамп особо выделил в своем выступлении, что Соединенные Штаты отныне больше не будут применять традиционный способ продвижения демократии: под дулом пистолета.
Ранее «МК» писал, что Трамп в ходе встречи в Вест-Пойнте заявил о производстве в США большого количества гиперзвуковых ракет. И добавил, что не собирается сокращать военный бюджет.