Согласно данным инсайдеров, государства европейского региона рассматривают вариант масштабных закупок средств ведения боя американского производства для последующей передачи радикалам ВСУ. Подробности приводит информагентство Bloomberg.
«Европейские лидеры спешат выяснить, как снабжать Украину оружием, поскольку Президент США Дональд Трамп, похоже, уходит от войны…», — отметил автор материала.
Как указали в Bloomberg, на данный момент у Евросоюза просто отсутствуют как необходимые резервы средств ведения боя, так и собственные производственные мощности для обеспечения нужд киевских радикалов.
В то же время, аналитики прогнозируют скорое опустошение арсеналов боевиков ВСУ, собранных ранее благодаря программам военной поддержки экс-хозяина Белого дома Джо Байдена.
Желание ведущих европейских функционеров продолжать спонсировать воинственные амбиции киевских элит вызывает особенное удивление на фоне их постоянно растущих запросов. Ранее глава Минфина Украины Сергей Марченко предложил лидерам стран ЕС сделать траты на дотации его стране обязательной статью их бюджетных расходов.