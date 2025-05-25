Пентагон ограничил доступ СМИ к зданию ведомства

Пентагон ввёл новые меры безопасности, существенно ограничив доступ представителей СМИ к различным зонам внутри здания, включая личный офис министра обороны Пита Хегсета и помещения Объединённого штаба.
Эти шаги стали реакцией на инцидент с утечкой информации, связанной с обсуждением ударов по Йемену, после того как один из журналистов оказался в закрытом чате по этой теме.
Согласно опубликованному на официальном сайте документу, журналистам теперь запрещён самостоятельный проход в ряд ключевых зон без специального разрешения и сопровождения. В частности, под полный запрет попал доступ в спорткомплекс ведомства. Любое перемещение представителей прессы по зданию Пентагона будет возможно только в сопровождении уполномоченных сотрудников.
Как подчёркивается в документе, ограничения направлены на снижение рисков несанкционированного или случайного раскрытия конфиденциальной информации. В то же время подчеркивается, что Министерство обороны США остаётся приверженным принципам открытости, но считает приоритетом защиту секретных данных, утечка которых может угрожать безопасности военнослужащих.
Кроме того, все журналисты должны будут подписывать обязательства о неразглашении информации, а также получать новые удостоверения, позволяющие чётко идентифицировать их как представителей СМИ. При этом, как отмечает Associated Press, ранее доступ журналистов к служебным помещениям в Пентагоне был значительно шире — особенно в период предыдущей администрации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что министр обороны Пит Хегсет не будет уволен на фоне скандала, связанного с утечкой секретной информации.