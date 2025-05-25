Пентагон ограничил доступ СМИ к зданию ведомства

Кроме того, все журналисты должны будут подписывать обязательства о неразглашении информации, а также получать новые удостоверения, позволяющие чётко идентифицировать их как представителей СМИ. При этом, как отмечает Associated Press, ранее доступ журналистов к служебным помещениям в Пентагоне был значительно шире — особенно в период предыдущей администрации.