В МО назвали регионы, подвергшиеся вечерней атаке ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны всего за 4 часа (с 20:00 до 00:00) сбили над российскими регионами около сотни вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С 20.00 мск 24 мая до 0.00 25 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 95 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
Основной удар был нанесен по Брянской области. Там ПВО уничтожила 30 БПЛА ВСУ. На десять меньше было ликвидировано в небе над Белгородской областью. Немногим меньше — 17 и 16 — над Курским и Орловским регионами соответственно.
Еще пять вражеских беспилотников пытались атаковать Калужскую область, 4 — Тульскую, один — Крым. На момент публикации официальной сводки Минобороны сообщало о двух сбитых беспилотниках на подлете к Москве. Однако уже известно, что уничтожено над столичным регионом 6 БПЛА. В отдельных регионах опасность по БПЛА еще не снята.
В Минобороны отмечали усиление в последние дни вражеских воздушных атак по территории России. Так, за прошлые сутки было сбито почти 160 укронацистских БПЛА.