В МО назвали регионы, подвергшиеся вечерней атаке ВСУ

Еще пять вражеских беспилотников пытались атаковать Калужскую область, 4 — Тульскую, один — Крым. На момент публикации официальной сводки Минобороны сообщало о двух сбитых беспилотниках на подлете к Москве. Однако уже известно, что уничтожено над столичным регионом 6 БПЛА. В отдельных регионах опасность по БПЛА еще не снята.